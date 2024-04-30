أغلقت سلسلة مطاعم كنتاكي (KFC) للوجبات السريعة عدداً من فروعها في ماليزيا مؤقتاً، مُرجعةً القرار إلى الظروف الاقتصادية.

وقالت شركة كيو إس آر (إم) القابضة التي تدير سلسلة مطاعم كنتاكي (KFC) وبيتزا هت في ماليزيا، إنها أغلقت مؤقتاً منافذ كنتاكي "استجابةً للظروف الاقتصادية الصعبة".

ولم يذكر البيان أيضاً عدد الفروع المتضررة لكنَّ تقارير إعلامية ذكرت أن أكثر من 100 فرع أُغلقت مؤقتاً.

في حين ذكرت وسائل إعلام محلية ماليزية أن عمليات الإغلاق جاءت نتيجة حملات المقاطعة ضد شركة كنتاكي، بسبب الصور المتداولة لتقديمها وجبات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع الحرب التي يشنها على غزة.

وتشهد ماليزيا، منذ نحو 7 أشهر حملة مقاطعة واسعة للشركات الداعمة لإسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.

وكانت شركة ماكدونالدز الماليزية قد أعلنت الشهر الماضي رفع دعوى قضائية ضد مجموعة مؤيدة للفلسطينيين، مطالبةً بمبلغ 1,3 مليون دولار بسبب دعواتها إلى مقاطعة شركات تتهمها بدعم إسرائيل.

كما أقرت شركة ستاربكس الأمريكية بأثر المقاطعة في فروعها التي يبلغ عددها 400 فرع في ماليزيا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قراراً بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.