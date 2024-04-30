سياسة
2 دقيقة قراءة
البنتاغون يعلن تفاصيل جديدة عن رصيف عائم مؤقت قبالة سواحل غزة
أعلن البنتاغون استمرار أعمال البناء في الرصيف العائم المؤقت الذي تعمل الولايات المتحدة على إنشائه قبالة سواحل غزة، على أن يبدأ تشغيله خلال أسابيع قليلة.
البنتاغون يعلن تفاصيل جديدة عن رصيف عائم مؤقت قبالة سواحل غزة
البنتاغون يعلن تفاصيل جديدة عن رصيف عائم مؤقت قبالة سواحل غزة / صورة: Reuters
30 أبريل 2024

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن أعمال بناء رصيف عائم مؤقت على شواطئ قطاع غزة، تتواصل وفق الجدول الزمني المخطط لها، على أن يدخل الخدمة في مايو/ أيار المقبل.

جاء ذلك في إحاطة صحفية أدلت بها صابرينا سينغ، نائبة متحدث البنتاغون، حسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء.

وأوضحت سينغ أن استكمال أعمال بناء الرصيف العائم سيسمح بإدخال حمولة 90 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت أن الرقم سيرتفع إلى 150 شاحنة مع بدء الرصيف العائم عمله بكامل طاقته الاستيعابية، وفق ما يُخطط له.

وكشفت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية أن تكلفة بناء الرصيف العائم على ساحل قطاع غزة، ستبلغ 320 مليون دولار.

والجمعة، رسَت سفينة عسكرية أمريكية قبالة ساحل غزة، يُتوقع أن تشارك في أعمال إنشاء رصيف بحري عائم، أعلنت واشنطن خطة لبنائه بداعي تقديم مساعدات إنسانية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي, الأحد, في تصريح صحفي: "سيستغرق الأمر على الأرجح أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل أن نتمكن حقاً من رؤية أي عملية".

وتشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us