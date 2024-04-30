قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن أعمال بناء رصيف عائم مؤقت على شواطئ قطاع غزة، تتواصل وفق الجدول الزمني المخطط لها، على أن يدخل الخدمة في مايو/ أيار المقبل.

جاء ذلك في إحاطة صحفية أدلت بها صابرينا سينغ، نائبة متحدث البنتاغون، حسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء.

وأوضحت سينغ أن استكمال أعمال بناء الرصيف العائم سيسمح بإدخال حمولة 90 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت أن الرقم سيرتفع إلى 150 شاحنة مع بدء الرصيف العائم عمله بكامل طاقته الاستيعابية، وفق ما يُخطط له.

وكشفت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية أن تكلفة بناء الرصيف العائم على ساحل قطاع غزة، ستبلغ 320 مليون دولار.

والجمعة، رسَت سفينة عسكرية أمريكية قبالة ساحل غزة، يُتوقع أن تشارك في أعمال إنشاء رصيف بحري عائم، أعلنت واشنطن خطة لبنائه بداعي تقديم مساعدات إنسانية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي, الأحد, في تصريح صحفي: "سيستغرق الأمر على الأرجح أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل أن نتمكن حقاً من رؤية أي عملية".

وتشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".