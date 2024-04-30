استُشهد صحفي فلسطيني ونجله، الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهما في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت قناة القدس اليوم، المحلية، في بيان، إن "الصحفي في القناة سالم أبو طيور ونجله حمزة استُشهدا في استهداف إسرائيلي لمنزلهما بمخيم النصيرات".

وأضافت القناة: "إننا إذ ننعى زميلاً جديداً على طريق القدس والتحرير، نؤكد مواصلتنا رسالتنا الإعلامية المقاوِمة".

وأدى فلسطينيون بينهم صحفيون صلاة الجنازة على أبو طيور ونجله في ساحة مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح، وسط القطاع، قبل مواراتهما الثرى في مقبرة المدينة.

وبذلك يرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 142 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس الماضي، بلغ عدد "الصحفيين الشهداء" 141 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعةً ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".