قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، اليوم الثلاثاء، إن عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى خلال فترة عيد الفصح اليهودي هذا العام هو الأعلى مقارنة بالأعوام الماضية، وبلغ 4345.

وأفادت دائرة الأوقاف في بيان مقتضب: "بعد المراجعة الدقيقة لعدد المقتحمين ومقارنتها مع الأعوام الماضية، تبين أن العدد الأكبر للمقتحمين (خلال فترة عيد الفصح اليهودي) كان هذا العام".

وأشارت إلى أن 71 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء، بينما شهد الخميس الاقتحام الأكثر عدداً، إذ اقتحم 1679 مستوطناً المسجد الأقصى.

ووفقاً لإحصاء دائرة الأوقاف، وإحصاء جماعات يمينية إسرائيلية بينها منظمة "بايدينا"، فإن 4345 مستوطناً اقتحموا المسجد خلال فترة عيد الفصح اليهودي هذا العام.

وللمقارنة، فإن 3670 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة عيد الفصح عام 2023، وفق إحصائيات رسمية.

وتتراوح أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى في الأيام العادية ما بين 100-200، ولكنها تتضاعف في الأعياد اليهودية.

ومنذ 2003، سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أحادياً للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب منذ ذلك الحين بوقف الاقتحامات.

وتتزامن تلك الاقتحامات مع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

وبموازاة ذلك، يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، مخلفاً 492 شهيداً ونحو 4 آلاف و900 جريح، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى أمس الاثنين.