كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 8 أطفال وإصابة 75 آخرين جنوب لبنان، منذ اندلاع التوتر الحدودي بين إسرائيل وحزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت اليونيسف في بيان بأن "الأعمال العدائية المستمرّة في جنوب لبنان تسفر عن خسائر فادحة للسكان، إذ اضطر نحو 90 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 30 ألف طفل، إلى ترك منازلهم".

وأوضحت أنه "حسب آخر تقرير صدر عن وزارة الصحّة العامة في لبنان، هناك 8 أطفال من بين 344 شخصاً قُتلوا، و75 طفلاً من بين 1359 شخصاً تعرضوا للإصابة منذ ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية".

وأشارت إلى أن "أكثر من 70 مدرسة أغلقت أبوابها، ما أثّر بشكل كبير على تعليم نحو 20 ألف طفل، كما اضطرّ ما لا يقل عن 23 مرفقاً للرعاية الصحيّة الى التوقف عن تقديم الخدمات لأكثر من 4 آلاف شخص".

قرار الأمم المتحدة رقم 1701

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إن مسؤولين فرنسيين شاركوا مع إسرائيل، الثلاثاء، مقترحات جرى تقديمها للسلطات اللبنانية لتهدئة التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وقال سيجورنيه قبيل اجتماع مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس المحتلة "تبادلنا (معكم) عدداً من المقترحات التي قدمناها إلى الجانب اللبناني".

وأشار سيجورنيه إلى أن أساس المقترحات هو ضمان تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

قي المقابل، قال حزب الله إنه لن يدخل في أي نقاش فعلي قبل وقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين.

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال حربه المدمرة على غزة، والتي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".​​​​​​​