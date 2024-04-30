اتفقت حركتا فتح وحماس، اليوم الثلاثاء، على وقف "التراشق الإعلامي" وضرورة إحياء اللجان المشتركة لمعالجة أي إشكالات تطرأ بينهما.

جاء ذلك في ختام جلسة حوار وطني بين الحركتين، عُقدت في العاصمة الصينية بكين، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وشددت الحركتان الفلسطينيتان على "أهمية تنسيق مواقفهما وجهودهما في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة".

كما اتفقتا على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني بشأن العدوان على قطاع غزة، وتأكيد أهمية وقف حرب الإبادة والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة.

وأكدت الحركتان أولوية قضية الأسرى وضرورة الحفاظ على حقوقهم ودعمهم في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرضون فيها لأبشع أنواع التنكيل والإيذاء داخل السجون.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".