سياسة
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الرئاسة الفلسطينية: أمريكا شريكة لنتنياهو بجرائمه وتتحمل مسؤولية الإبادة
صرّح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، رداً على تأكيد نتنياهو عزمه اجتياح رفح في كل الأحوال، بأن دعم الولايات المتحدة المنحاز لإسرائيل "جرّأ" نتنياهو على تحدي الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن واشنطن تتحمل مسؤولية الإبادة الجماعية.
الرئاسة الفلسطينية: أمريكا شريكة لنتنياهو بجرائمه وتتحمل مسؤولية الإبادة
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول / صورة: Reuters
30 أبريل 2024

قال ناطق الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الثلاثاء، إنه لولا الدعم الأمريكي "المنحاز" لإسرائيل ما كان لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن "يتجرأ" على تحدي الشرعية الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" تصريحات أبو ردينة، عقب تأكيد نتنياهو عزمه على اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في كل الأحوال، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية حال حدوث ذلك.

وأضاف أنه "لولا الدعم الأمريكي المنحاز وغير الأخلاقي لصالح الاحتلال، ما كان نتنياهو ليتجرأ على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي بإصراره على استكمال العدوان وارتكاب المزيد من الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "الانحياز الأمريكي الأعمى لإسرائيل وحمايتها من العقاب والخضوع للشرعية الدولية أثبت أن الإدارة الأمريكية أصبحت شريكاً لنتنياهو في جرائمه التي ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء شعبنا، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستمرار في جرائم الإبادة الجماعية".

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بـ"التدخل الفوري، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف جرائمها، وفي مقدمتها منع الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح رفح الذي سيكون له تداعيات خطيرة جداً على المنطقة بأسرها والعالم".

كما طالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل "بشكل عاجل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها، ومحاسبتها على الجرائم التي انتهكت جميع قرارات الشرعية الدولية، وشكلت جرائم حرب يجب أن يعاقب عليها قادة الاحتلال".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال نتنياهو إن جيشه سيدخل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، "سواء وقع اتفاق لتبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار أم لا"، وفق بيان لمكتبه.

وأكد نتنياهو، خلال لقاء جمعه مع ممثلين عن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أن "فكرة وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها كافة غير واردة في الحسبان".

وتابع: "سندخل رفح وسنقضي على الكتائب الحمساوية الموجودة هناك، سواء وُجدت صفقة (لتبادل الأسرى) أو بدونها، وذلك في سبيل تحقيق النصر المطلق".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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