اعتقلت الشرطة الأمريكية 13 متظاهراً خلال احتجاجات بجامعة فرجينيا كومونولث، ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حسب ما أعلنت الجامعة اليوم الثلاثاء.

​​​​​​​وأوضحت الجامعة في بيان أن "13 شخصاً، بينهم 6 طلاب، اعتُقلوا ووُجهت إليهم تهمة التجمع غير القانوني والتعدي على ممتلكات الآخرين"، خلال احتجاج في حرم الجامعة، مساء الاثنين، وفق ما ذكرته شبكة "CNN" الأمريكية.

وزعمت الجامعة أن المتظاهرين "طُلب منهم بكل احترام وبشكل متكرر اتباع سياسات التجمع بالحرم، وجرى إصدار 4 تحذيرات جماعية لحثّهم على مغادرة المخيم بعد نصبه".

وأشارت إلى أن المخيم "غير مصرح به"، زاعمةً أن "بعض من بقوا في المخيم، رغم أوامر المغادرة، ألقوا أشياء واستخدموا رذاذاً كيميائياً ضد الضباط الذين استخدموا رذاذ الفلفل لتفريق الحشود".

والاثنين، تجمع عشرات المتظاهرين قرب مكتبة الجامعة، إذ يُظهر مقطع فيديو ضباط شرطة يرتدون معدات مكافحة الشغب وهم يعتقلون بعض المحتجين، وفق الشبكة.

ومنذ نحو أسبوعين، يواصل طلاب بعدة جامعات أمريكية احتجاجاتهم ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد وجورج واشنطن ونيويورك وييل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ونورث كارولينا.

ولاحقاً، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند ودول عربية، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.