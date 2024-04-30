سياسة
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الرئيس الصومالي يلتقي رئيس الاستخبارات التركية في مقديشو
التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الثلاثاء، رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، في العاصمة مقديشو. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الصومالية بأن الرئيس محمود استقبل قالن في مكتبه بالقصر الرئاسي.
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس الاستخبارات التركية في مقديشو
قالن / صورة: AA
30 أبريل 2024

التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الثلاثاء، رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في العاصمة مقديشو.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الصومالية بأن الرئيس محمود استقبل قالن في مكتبه بالقصر الرئاسي.

وحضر اللقاء مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي عبد الله محمد علي.

وجرى خلال اللقاء بحث جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية والتعاون على الصعيد الأمني ​​والاستخباراتي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكد الرئيس الصومالي خلال اللقاء أن الحكومة تعطي الأولوية للتعاون بين البلدين في القضايا الأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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