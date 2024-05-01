سياسة
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الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل متظاهرين مناصرين لفلسطين
اقتحمت شرطة نيويورك، حرم جامعة كولومبيا واعتقلت عشرات الطلاب المناصرين لفلسطين. وأخلت الشرطة الأمريكية بالقوة محيط قاعة هاميلتون من المتظاهرين والصحفيين، حيث اعتصم طلاب وأساتذة بالجامعة، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل متظاهرين مناصرين لفلسطين
الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل متظاهرين مناصرين لفلسطين / صورة: AFP
1 مايو 2024

اقتحمت شرطة نيويورك فجر الأربعاء حرم جامعة كولومبيا واعتقلت عشرات الطلاب المناصرين لفلسطين.

وأخلت الشرطة الأمريكية بالقوة محيط قاعة هاميلتون من المتظاهرين والصحفيين، حيث اعتصم طلاب وأساتذة بالجامعة، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

في حين قالت الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات فرع جامعة كولومبيا إن قيادة الجامعة تتحمل مسؤولية ما قد يحدث.

وقالت جامعة كولومبيا إنها تأسف لأن المتظاهرين اختاروا تصعيد الوضع عبر تصرفاتهم، مؤكدة أنه لم يكن أمامها خيار آخر بعد أن تم احتلال قاعة هاميلتون وتخريبها.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاماW بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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