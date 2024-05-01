سياسة
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إطلاق مشروع إعادة إحياء مركز مدينة هاطاي التركية
أطلق مجلس التصميم التركي الثلاثاء، مشروعاً تحت اسم "إعادة إحياء مركز مدينة هاطاي" جنوبيّ تركيا، التي تضررت بشدة خلال زلزال السادس من فبراير/شباط العام الماضي. ويهدف المشروع إلى إحياء مركز مدينة هاطاي التاريخي، وحماية تراث المدينة وهويتها الحضرية.
إطلاق مشروع إعادة إحياء مركز مدينة هاطاي التركية
مجلس التصميم التركي يطلق مشروع إعادة إحياء مدينة هاطاي جنوب تركيا / صورة: AA
1 مايو 2024

أطلق مجلس التصميم التركي الثلاثاء، مشروعاً تحت اسم "إعادة إحياء مركز مدينة هاطاي" جنوبيّ تركيا، التي تضررت بشدة خلال زلزال السادس من فبراير/شباط من العام الماضي.

ويهدف المشروع إلى إحياء مركز مدينة هاطاي التاريخي ومنطقة وسط المدينة، وحماية تراث المدينة الثقافي وهويتها الحضرية.

يشارك في المشروع وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية ووزارة الثقافة والسياحة التركية.

وخلال حفل إطلاق المشروع، أكد والي هاطاي مصطفى ماساتلي، أنهم يعملون لإعادة إحياء المدنية القديمة التي كانت مهد الحضارات منذ آلاف السنين، مع الحفاظ على هويتها الثقافية.

وأوضح ماساتلي أن المخطط الرئيسي لمنطقة مدينة هاطاي التاريخية وتصميم مراكز المدينة، جرى إعداده بعد دراسات مطولة واجتماعات ومشاورات عديدة بهدف "أن تكون هاطاي هي الأفضل".

وأضاف: "تهدف هذه الخطة إلى الحفاظ على الأصول التاريخية والثقافية لمنطقتنا ونقلها إلى الأجيال القادمة، وتتضمن استراتيجيات من شأنها حماية التراث التاريخي لمنطقتنا. وفي الوقت نفسه، سيساهم تصميم وسط المدينة أيضاً في إعادة إعمار مدينتنا، مما يجعلها صالحة للعيش ومستدامة وغنية ثقافياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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