سياسة
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الأمم المتحدة تحذر من مأساة إنسانية "لا توصف" في حال اجتاحت إسرائيل رفح
قال مسؤول بالأمم المتحدة إن أي هجوم عسكري على رفح سيؤدي إلى مأساة إنسانية كبيرة، مؤكداً أن تقديم مزيد من المساعدات لقطاع غزة لا يبرر الهجوم الإسرائيلي على المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.
الأمم المتحدة تحذر من مأساة إنسانية "لا توصف" في حال اجتاحت إسرائيل رفح
خيام النازحين الفلسطينيين في رفح (ِAFP) / Others
1 مايو 2024

حذر مسؤول أممي من التداعيات المدمرة لشن هجوم عسكري على رفح، وسط تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على المدينة المكتظة بالسكان والنازحين جنوبي القطاع.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في بيانٍ الثلاثاء، إن شن هجوم على رفح سيسبب مأساة كبيرة لا يمكن وصفها بالكلمات.

وأضاف غريفيث: "حذر العالم كله إسرائيل من مهاجمة رفح، ولكن يبدو أن الهجوم سيحدث قريباً".

وأكد أن الهجوم على المنطقة التي فر إليها مئات الآلاف من الأشخاص، سيؤدي إلى مزيد من الصدمة والموت.

وشدد على أن شن هجوم بري على رفح سيشكل ضربة كبيرة لمنظمات الإغاثة الإنسانية، وقال: "نحن في سباق لدرء المجاعة والموت. لكننا نخسر".

وأعرب عن ترحيبه بفتح إسرائيل نقاط عبور جديدة، مؤكداً ضرورة حماية جميع عمليات توزيع المساعدات.

وتابع: "تقديم مزيد من المساعدات لغزة لا يبرر شن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح".

وكثفت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة غاراتها على رفح، مبدية على لسان مسؤوليها إصراراً لاجتياح المدينة، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود أكثر من مليون نازح فيها.

وتتعرض غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لحرب إسرائيلية مدمرة راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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