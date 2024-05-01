سياسة
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فرنسا.. محتجون يرفضون مشاركة رياضيين إسرائيليين في أولمبياد باريس
احتشد مؤيدون لفلسطين أمام مقر لجنة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ورفض المحتجون مشاركة رياضيين إسرائيليين في أولمبياد باريس.
فرنسا.. محتجون يرفضون مشاركة رياضيين إسرائيليين في أولمبياد باريس
"قاطعوا إسرائيل".. محتجون يرفضون مشاركة رياضيين إسرائيليين في أولمبياد باريس / صورة: AP
1 مايو 2024

شهدت العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء، مظاهرة أمام مبنى اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس احتجاجاً على مشاركة رياضيين إسرائيليين في أولمبياد باريس.

وتجمع المحتجون أمام مقر لجنة الألعاب الأولمبية، مرددين هتافات من قبيل: "الحرية لغزة، الحرية لفلسطين" و"قاطعوا إسرائيل" و"ماكرون شريك بالجريمة".

وأعرب المحتجون عن رفضهم مشاركة رياضيين إسرائيليين في الألعاب الأولمبية المزمع تنظيمها في الفترة بين 26 يوليو/ تموز و11 أغسطس/آب القادمَين في باريس.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات عليها عبارات: "لا أولمبياد لمرتكبي الإبادة الجماعية" و"ميدالية ذهبية بالإبادة الجماعية لإسرائيل".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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