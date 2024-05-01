قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، إن تركيا دولة مهمة في تنويع موارد الطاقة للدول الأوروبية.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، تطرق نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إلى محادثات تركيا مع شركة الطاقة الأمريكية "إكسون موبيل".

ولفت باتيل إلى أنه لن يعلق على المحادثات التجارية الجارية، لكنه أكد أن واشنطن تشجع جميع دول المنطقة على تنويع موارد الطاقة.

وأضاف أن "تركيا باعتبارها البلد المضيف لممر الغاز الجنوبي، تلعب دوراً مهماً للغاية في تنويع إمدادات الطاقة في أوروبا والاستقلال عن روسيا"

وذكر أن أنقرة اتخذت خطوات لتنويع مواردها من الغاز الطبيعي المسال خلال فترة الحرب في أوكرانيا.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن محادثات مع شركة إكسون موبيل لشراء 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بقيمة نحو 1.1 مليار دولار.

وحسب بيان وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، أكد الوزير بيرقدار، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن تركيا اتخذت خطوات مختلفة لزيادة استقلالها في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن تركيا تستورد تقريباً جميع احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وأنها تهدف إلى إنشاء محفظة إمدادات جديدة دون الاعتماد على مورد واحد.