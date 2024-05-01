سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن: تركيا تلعب دوراً مهماً في تنويع إمدادات الطاقة لأوروبا
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن تركيا باعتبارها البلد المضيف لممر الغاز الجنوبي، تلعب دوراً مهماً للغاية في تنويع إمدادات الطاقة في أوروبا والاستقلال عن روسيا.
واشنطن: تركيا تلعب دوراً مهماً في تنويع إمدادات الطاقة لأوروبا
سفينة تركية للتنقيب عن الغا / صورة: AA
1 مايو 2024

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، إن تركيا دولة مهمة في تنويع موارد الطاقة للدول الأوروبية.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، تطرق نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إلى محادثات تركيا مع شركة الطاقة الأمريكية "إكسون موبيل".

ولفت باتيل إلى أنه لن يعلق على المحادثات التجارية الجارية، لكنه أكد أن واشنطن تشجع جميع دول المنطقة على تنويع موارد الطاقة.

وأضاف أن "تركيا باعتبارها البلد المضيف لممر الغاز الجنوبي، تلعب دوراً مهماً للغاية في تنويع إمدادات الطاقة في أوروبا والاستقلال عن روسيا"

وذكر أن أنقرة اتخذت خطوات لتنويع مواردها من الغاز الطبيعي المسال خلال فترة الحرب في أوكرانيا.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن محادثات مع شركة إكسون موبيل لشراء 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بقيمة نحو 1.1 مليار دولار.

وحسب بيان وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، أكد الوزير بيرقدار، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن تركيا اتخذت خطوات مختلفة لزيادة استقلالها في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن تركيا تستورد تقريباً جميع احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وأنها تهدف إلى إنشاء محفظة إمدادات جديدة دون الاعتماد على مورد واحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us