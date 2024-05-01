سياسة
2 دقيقة قراءة
جامعة براون تقبل التصويت على سحب الاستثمارات من شركات داعمة لإسرائيل
توصل الطلاب المتظاهرون بجامعة براون الأمريكية إلى اتفاق مع إدارة الجامعة لفض مخيّمهم مقابل إجراء تصويت على سحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لإسرائيل. فيما اعتبر الطلاب قرار الجامعة تنازلاً كبيراً منها يؤكد قوة حراكهم.
جامعة براون تقبل التصويت على سحب الاستثمارات من شركات داعمة لإسرائيل
احتفال الطلاب المحتجين بجامعة براون بالاتفاق / صورة: AFP
1 مايو 2024

أعلن الطلاب المتظاهرون بجامعة براون الأمريكية مساء الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الجامعة لفض مخيمهم مقابل إجراء تصويت في أكتوبر/تشرين الأول المقبل على سحب استثماراتها من الشركات الداعمة لإسرائيل.

وجاء في بيان لمنظمي المخيم، أن الجامعة وافقت على إجراء تصويت على سحب استثماراتها من الشركات الداعمة لإسرائيل.

وأشار البيان إلى أن الطلاب اتفقوا مع الجامعة على "إنهاء اعتصامهم بحلول الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي) مساء اليوم".

وعبر المحتجون عن سعادتهم بالاتفاق قائلين: "هذا فوز غير مسبوق، والتصويت تنازل كبير يؤكد قوة مخيمنا والحركة الوطنية للمخيمات الطلابية من أجل فلسطين".

وأضاف البيان: "على الرغم من أن المخيم سينتهي، فإن التنظيم لضمان تلبية إدارة براون لدعواتنا إلى العمل على سحب الاستثمارات سيستمر حتى تصويت الجامعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

من جانبها، قالت رئيسة الجامعة كريستينا باكسون، إنّ الطلاب وافقوا أيضاً، إلى جانب فض المخيم، على "أن يمتنعوا حتى نهاية العام الدراسي عن أيّ أفعال أخرى من شأنها أن تنتهك قواعد السلوك الخاصة بجامعة براون".

وأضافت "سيدعى خمسة طلاب للقاء خمسة أعضاء من مؤسّسة جامعة براون في مايو/أيار لتقديم حججهم بشأن سحب استثمارات براون من شركات تسهّل وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة".

ويأتي هذا الاتفاق الذي يمثل أول تنازل لواحدة من أكبر الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة، في وقت تستمر فيه الاحتجاجات في بقية الجامعات الأمريكية منذ 18 أبريل/نيسان المنصرم، ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة، وتيرة القمع والعنف الأمني، ضد الطلاب المتظاهرين مع توسع دائرة الاحتجاجات لتشمل أهم وكبرى الجامعات الأمريكية، إلى جانب جامعات في عدة دول أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us