سياسة
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إعلام مصري: تواصُل مفاوضات القاهرة بين حماس وإسرائيل لحسم النقاط الخلافية
قال مصدر مصري رفيع المستوى إن المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل مستمرة وسط "أجواء إيجابية"، مؤكداً أن أطراف الوساطة تعمل على حسم "نقاط الخلاف" للتوصل إلى اتفاق للهدنة.
إعلام مصري: تواصُل مفاوضات القاهرة بين حماس وإسرائيل لحسم النقاط الخلافية
نازحون فلسطينيون في خيام برفح بالقرب من الحدود مع مصر / صورة: AFP
1 مايو 2024

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" (خاصة) الأربعاء عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله إن "جهود الوصول إلى اتفاق للهدنة مستمرة وسط أجواء إيجابية".

وأضاف المصدر أن "مشاورات مصرية تجري مع كل الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين" دون توضيح.

وكان التفاؤل تضاءل بشأن مصير المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، إثر إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، أن جيش الاحتلال سيدخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع حماس أم لا، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية محتملة.

في المقابل، تتمسك حماس بضرورة إنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرباً على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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