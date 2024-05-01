سياسة
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بالتنسيق مع مصر.. خطة أمريكية لجلب فلسطينيين من غزة بصفة "لاجئين"
كشف إعلام أمريكي عن خطة حكومية بالتنسيق مع مصر لجلب فلسطينيين من قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بصفة "لاجئين".
بالتنسيق مع مصر.. خطة أمريكية لجلب فلسطينيين من غزة بصفة "لاجئين"
حجم الدمار الذي تسبب فيه القصف الإسرائيلي على خان يونس بغزة / صورة: AFP
1 مايو 2024

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس جلب فلسطينيين من قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بصفة لاجئين، وفق ما ورد في وثائق حكومية داخلية.

وأضافت: "بعد الاطلاع على الوثائق الخاصة"، أن مسؤولين كباراً ناقشوا التطبيق العملي لخيارات مختلفة "لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة الذين لديهم أقرباء مباشرون (من الدرجة الأولى) من المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين".

ووفقاً للشبكة، تتضمن الخيارات "استخدام برنامج قبول اللاجئين الأمريكي لمنح وضع اللاجئ لأولئك الذين تمكنوا من الفرار من غزة إلى مصر".

وأوضحت أن هذه الخطط ستتطلب "التنسيق مع مصر التي رفضت حتى الآن استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة".

ووفق "سي بي إس نيوز"، فإن المؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة كلاجئين "سيخضعون لسلسلة من فحوصات الأهلية والفحوصات الطبية والأمنية، وستُوفَّر لهم الإقامة الدائمة ومزايا إعادة التوطين مثل المساعدة على السكن، وطريق للحصول على الجنسية الأمريكية".

ودفعت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 85% من السكان إلى النزوح الداخلي، وسط حصار إسرائيلي خانق وظروف إنسانية مأساوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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