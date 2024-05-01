سياسة
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جيش الاحتلال يقرّ بفشل دفاعات أمريكا الجوية في صد صواريخ إيران في أبريل
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية الأمريكية أخفقت إلى حد كبير في صد الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران على إسرائيل منتصف أبريل/نيسان الماضي.
جيش الاحتلال يقرّ بفشل دفاعات أمريكا الجوية في صد صواريخ إيران في أبريل
مشاهد اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لصواريخ إيرانية في سماء مدينة القدس المحتلة في 14 أبريل/نيسان. / صورة: AA
1 مايو 2024

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، إن الدفاعات الجوية الأمريكية أخفقت إلى حد كبير في صد الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران على إسرائيل منتصف أبريل/نيسان المنصرم.

وأضافت أن "الأنظمة الأمريكية التي عملت ضد الصواريخ البالستية الإيرانية في أثناء الهجوم على إسرائيل، فشلت إلى حد كبير".

وتابعت: "من أصل 8 صواريخ أُطلِقَت من البحر، أُسقط اثنان فقط".

ولم تورد إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مصدر معلوماتها، كما لم تشر إلى مصير الصواريخ التي فشلت الدفاعات الأمريكية في اعتراضها.

ومساء 13 أبريل/نيسان شنت إيران أول هجوم مباشر في تاريخها على إسرائيل، حمل اسم "الوعد الصادق"، أطلقت خلاله مسيرات وصواريخ بالستية من أراضيها، ردّاً على استهداف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق أسفر عن مقتل قادة وأفراد بالحرس الثوري مطلع الشهر ذاته.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قالتا في حينه إنهما تمكّنَتا من اعتراض غالبية الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران.

بعد ذلك بأيام أعلن التليفزيون الإيراني تَعرُّض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة تم إسقاطها في سماء أصفهان وسط البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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