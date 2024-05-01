قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، إن الدفاعات الجوية الأمريكية أخفقت إلى حد كبير في صد الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران على إسرائيل منتصف أبريل/نيسان المنصرم.

وأضافت أن "الأنظمة الأمريكية التي عملت ضد الصواريخ البالستية الإيرانية في أثناء الهجوم على إسرائيل، فشلت إلى حد كبير".

وتابعت: "من أصل 8 صواريخ أُطلِقَت من البحر، أُسقط اثنان فقط".

ولم تورد إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مصدر معلوماتها، كما لم تشر إلى مصير الصواريخ التي فشلت الدفاعات الأمريكية في اعتراضها.

ومساء 13 أبريل/نيسان شنت إيران أول هجوم مباشر في تاريخها على إسرائيل، حمل اسم "الوعد الصادق"، أطلقت خلاله مسيرات وصواريخ بالستية من أراضيها، ردّاً على استهداف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق أسفر عن مقتل قادة وأفراد بالحرس الثوري مطلع الشهر ذاته.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قالتا في حينه إنهما تمكّنَتا من اعتراض غالبية الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران.

بعد ذلك بأيام أعلن التليفزيون الإيراني تَعرُّض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة تم إسقاطها في سماء أصفهان وسط البلاد.