سياسة
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إصابة 10 جنود إسرائيليين بغزة والحصيلة ترتفع إلى 3330 منذ 7 أكتوبر
أُصيب 10 جنود إسرائيليين في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الضباط والجنود الجرحى إلى 3330 منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إصابة 10 جنود إسرائيليين بغزة والحصيلة ترتفع إلى 3330 منذ 7 أكتوبر
إصابة 10 جنود إسرائيليين بغزة ترفع الإجمالي إلى 3330 منذ 7 أكتوبر / صورة: Reuters
1 مايو 2024

أظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، إصابة 10 جنود في معارك داخل قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق المعطيات المنشورة على موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع عدد الجنود المصابين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3330، بينهم 1602 جندي أصيبوا منذ بداية المعارك البرية في 27 من الشهر نفسه.

وكان آخر رصد لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن عدد المصابين منذ بداية الحرب، نشره الثلاثاء، وبلغ 3320 مصاباً.

وأشارت المعطيات إلى أن 517 من الجنود الجرحى إصاباتهم خطيرة، و884 متوسطة، و1929 طفيفة.

وبشأن حصيلة القتلى، أوضحت معطيات الجيش أن 608 ضباط وجنود قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 263 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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