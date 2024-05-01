أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان انضمام بلاده إلى دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فيدان مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، الأربعاء في العاصمة أنقرة.

وأكد فيدان: "قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (الإبادة الجماعية) في محكمة العدل الدولية".

وكان وفد برلماني تركي، شارك خلال فبراير/شباط الماضي، في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقاضي جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية إذ تتّهمها بارتكاب إبادة جماعية في الحرب التي تشنّها على قطاع غزة، وأثارت خطوة جنوب إفريقيا حفيظة إسرائيل، واستدعت تنديد الولايات المتحدة.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، إن بلادها تدافع دائماً عن الإنسانية والعدالة من أجل فلسطين وستواصل ذلك، مضيفة أن فلسطين كانت أهم القضايا التي بحثتها مع الجانب التركي خلال الاجتماع في أنقرة.

وأوضحت في المؤتمر الصحفي ذاته، أن إندونيسيا تهدف بالدرجة الأولى لضمان التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة وتوفير المساعدات الإنسانية وإطلاق مسار حل الدولتين وقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أشادت مرسودي بالعلاقات التركية-الإندونيسية، مشيرة إلى أن البلدين عازمان على المساهمة في السلام والازدهار العالميين.

وأضافت: "وصلنا إلى مستوى مرضٍ للغاية في العلاقات الثنائية، ولكن بالوقت نفسه، هناك إرادة لدى الجانبين لتعميقها بشكل أكبر".

ولفتت إلى أن إندونيسيا وتركيا تتجهان نحو استكمال اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.