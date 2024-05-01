سياسة
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لابيد يدعو لتجنيد اليهود المتشددين ويؤكد: لا عذر لنتنياهو أمام صفقة مع حماس
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ليس لديه عذر سياسي" لعدم إبرام صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
لابيد يدعو لتجنيد اليهود المتشددين ويؤكد: لا عذر لنتنياهو أمام صفقة مع حماس
زعيم المعارضة الإسرائيلية لبلينكن: نتنياهو لا يملك عذراً يمنع صفقة مع حماس / صورة: تواصل اجتماعي
1 مايو 2024

أبلغ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ليس لديه عذر سياسي" لعدم إبرام صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وقال لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، عبر منصة "إكس": "تحدثت مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وناقشنا الجهود الدولية لدفع صفقة الرهائن".

وأضاف: "قلت له إن نتنياهو ليس لديه عذر سياسي لعدم الذهاب إلى صفقة إعادة المختطفين، فلديه أغلبية بين الشعب (بخصوص الأسرى)، ولديه أغلبية بالكنيست، وإذا لزم الأمر سأتأكد من حصوله على الأغلبية في الحكومة".

في سياق آخر، طالب لابيد الحكومة الإسرائيلية بتجنيد المتدينين اليهود "على الفور".

وتعليقاً على رسالة أرسلتها الحكومة إلى المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، قالت فيها إنها تعمل على خطة للتجنيد التدريجي للمتدينين، قال لابيد في منشور على منصة اكس : "يجب على الحكومة أن تتوقف عن إضاعة الوقت وتجنّد اليهود المتشددين (المتدينين) على الفور".

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالرضوخ لوزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير اللذان هددا بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، حال إنهاء الحرب على غزة أو التراجع عن اجتياح مدينة رفح (جنوب).

ووفق القناة "12" العبرية، يوجد 133 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

ومساء الثلاثاء، بدأ بلينكن زيارة إلى إسرائيل، إذ التقى رئيسها إسحاق هرتسوغ وكذلك نتنياهو ولابيد وممثلين عن أهالي الأسرى، على أن يعقد مزيداً من اللقاءات الأربعاء.

وخلّفت الحرب على غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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