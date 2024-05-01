ناقش وزير خارجية مصر سامح شكري، الأربعاء، مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة "خاطفة" يقوم بها وزير خارجية فرنسا إلى القاهرة، وفق بيان متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، تزامناً مع مفاوضات غير مباشرة تجري بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل لإبرام صفقة تبادل أسرى محتملة، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأفاد البيان بأن "مباحثات مكثفة جرت بين الوزير سامح شكري ونظيره الفرنسي، خلال زيارة خاطفة يقوم بها الأخير إلى القاهرة".

ولم تكن زيارة القاهرة ضمن جدول أعمال وزير الخارجية الفرنسي مسبقاً.

وأوضح بيان الخارجية أن "المباحثات شملت مشاورات حول سبل حلحلة الأزمة في غزة"، مشيراً إلى "جهود مكثفة تستهدف وقف إطلاق النار بالقطاع، والحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني"، من دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" (خاصة) عن مصدر مصري رفيع المستوى من دون تسميته، بأن القاهرة تجري مشاورات لحسم "نقاط خلافية" بين إسرائيل و"حماس" بشأن مقترح مصري لهدنة.

وفي الساعات الأخيرة، خيّم تشاؤم بشأن مصير المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار؛ جراء تصريح أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو الثلاثاء إن جيش الاحتلال سيدخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع حماس أم لا.

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، تُصر إسرائيل على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية محتملة، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

في المقابل، تتمسك "حماس" بضرورة إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.

والثلاثاء، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن تل أبيب قررت عدم إرسال وفدها إلى القاهرة للتفاوض، بانتظار الحصول على ردّ من "حماس" بشأن المقترح المصري.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.