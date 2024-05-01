قال إعلام عبري، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضة واشنطن "حالياً" أية عملية عسكرية إسرائيلية "واسعة" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبدأ بلينكن، مساء الثلاثاء، زيارة إلى تل أبيب قادماً من الأردن والسعودية، في سابع جولة بالمنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) بأن وزير الخارجية الأمريكي قال لنتنياهو خلال لقائهما "إن الولايات المتحدة تعارض حالياً عملية للجيش الإسرائيلي في رفح على الحدود مع مصر".

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، يُصر نتنياهو على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية محتملة، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

كما نقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن مسؤول أمريكي لم يسمه أن "بلينكن أخبر نتنياهو أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض عملية للجيش الإسرائيلي في رفح دون خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين".

وأضاف أن "بلينكن أعرب عن اعتقاده بوجود خيارات أفضل للتعامل مع كتائب حماس في المدينة، بخلاف عملية عسكرية واسعة النطاق".

وبخصوص الأوضاع الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر للعام الـ18، قال بلينكن إنه "رغم حدوث تحسن في إيصال المساعدات إلى غزة، فإن إسرائيل بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، بات قطاع غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال، في براثن مجاعة أودت بحياة فلسطينيين، مع شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء.

في المقابل، قال نتنياهو لبلينكن إنه "لن يقبل بصفقة (لتبادل) رهائن (مع حماس) من شأنها إنهاء الحرب"، حسب هيئة البث.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لموقع "واللا" إن نتنياهو هدد بأنه "إذا لم تتخل حماس عن طلب إنهاء الحرب، فلن يكون هناك اتفاق وسيجري اجتياح رفح".

وتطالب حماس بإنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

والتقى بلينكن خلال الزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وكذلك نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد وممثلين عن أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، وسيعقد مزيداً من اللقاءات الأربعاء.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.