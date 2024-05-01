سياسة
4 دقيقة قراءة
قصف إسرائيلي على النصيرات و"حكومة غزة" تُكذب واشنطن بشأن المساعدات
أسفر قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة عن سقوط شهيد و5 جرحى، فيما كذّب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع التصريحات الأمريكية والمزاعم الإسرائيلية بشأن زيادة شاحنات المساعدات خلال أبريل/نيسان الجاري.
قصف إسرائيلي على النصيرات و"حكومة غزة" تُكذب واشنطن بشأن المساعدات
استمرار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة / صورة: Reuters
1 مايو 2024

استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسب ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر.

وأفادت الجمعية عبر منصة إكس بأن طواقمها انتشلت شهيداً و5 مصابين جراء قصف الاحتلال منزل في مخيم النصيرات.

وتسبب القصف الإسرائيلي بدمار واسع في المنطقة المستهدفة، وتبحث طواقم طبية عن جرحى تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى "34 ألفا و568 شهيدا و77 ألفا و765 مصابا".

جاء ذلك وفق التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، الخاص بعدد القتلى والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ208 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستش فيات 33 شهيدا و57 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34568 شهيدا، و77765 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي".

وتابعت الوزارة: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

من جهته، كذّب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "المزاعم الإسرائيلية" والتصريحات الأمريكية التي أعلنت زيادة عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة إلى ما بين 300 و400 شاحنة يومياً.

وقال المكتب الإعلامي في بيان، اليوم الأربعاء، إن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال شهر أبريل/نيسان الجاري بلغ (4887) شاحنة مساعدات، بواقع (1166) شاحنة من معبر رفح، و(3721) من معبر كرم أبو سالم.

وأوضح أنه لم يدخل إلى شمال قطاع غزة سوى (419) شاحنة من إجمالي هذه الشاحنات.

وقال إن ما تقدم "يعني أن متوسط شاحنات المساعدات اليومية (163) شاحنة، وهو أقل بكثير من احتياج شعبنا سيما شمال غزة، ويتنافى مع التصريحات الأمريكية والمزاعم (الإسرائيلية) التي تتحدث عن زيادة شاحنات المساعدات وإدخال 300-400 شاحنة مساعدات يومياً".

وتابع أنه رغم وجود زيادة محدودة في أعداد الشاحنات الداخلة يومياً خلال النصف الثاني من الشهر، إلا ان العدد الاجمالي لم يتغير بنسبة كبيرة بسبب عدم عمل المعابر عدة أيام خلال الشهر لدواعي مختلفة.

واتهم "الإعلامي الحكومي" الاحتلال الإسرائيلي بأنه "لا يزال يحافظ على الوتيرة ذاتها تقريباً ويسعى إلى إيهام العالم بتغير واقع إدخال المساعدات."

ودعا إلى فتح دائم لجميع المعابر الواصلة إلى قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000 شاحنة يومياً، لتجاوز آثار أزمة الغذاء التي تعصف بالمواطنين في وسط وجنوب القطاع، وإنهاء المجاعة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us