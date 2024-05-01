سياسة
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مسؤول أممي: كمية الأنقاض في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا وإزالتها مهمّة خطيرة
قالت الأمم المتحدة، إن كمية الأنقاض والركام التي تتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي تمثل مهمة مكلفة وخطيرة بشكل كبير في القطاع الفلسطيني الضيق بالنظر إلى وجود قنابل غير منفجرة فيها فضلاً عن مادة الأسبستوس.
مسؤول أممي: كمية الأنقاض في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا وإزالتها مهمّة خطيرة
 دمار شامل في غزة جراء الحرب الإسرائيلية / صورة: AA 
1 مايو 2024

وأكد مسؤول عمليات نزع الألغام في الأمم المتحدة، الأربعاء، أن كمية الأنقاض والركام التي تتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا.

وأوضح المسؤول عن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في غزة، مونغو بيرتش، خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه "لفهم مدى ضخامة الأمر، جبهة القتال في أوكرانيا تبلغ 600 ميل (نحو 1000 كيلومتر) في حين أن غزة لا يزيد طولها عن 25 ميلاً" وهي كلها جبهة قتال.

ووفقاً لتقدير أجرته الأمم المتحدة في منتصف أبريل/نيسان، لا تقتصر المشكلة على حجم الأنقاض البالغ 37 مليون طن، أو 300 كيلوجرام لكل متر مربع.

وأضاف بيرتش "يُعتقد أن هذه الأنقاض تحتوي على عدد كبير من القنابل غير المنفجرة، وسيكون تنظيفها أكثر تعقيداً بسبب المخاطر الأخرى الموجودة في الركام".

وقال: "نقدّر أن هناك أكثر من 800 ألف طن من الأسبستوس، فقط في حطام غزة"، وهذه المادة الخطرة للصحة تتطلب احتياطات خاصة.

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 10 إلى 15% من الذخائر التي يجري إطلاقها في الحرب لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديداً دائماً للسكان المدنيين.

وعبّر بيرتش عن أمله في أن تكون دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في نهاية المطاف "قادرة على أن تكون هيئة تنسيق لإزالة الألغام في غزة وتأسيس فرقنا الخاصة لتفكيك الألغام والقنابل".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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