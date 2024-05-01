وقال المركز في منشور على منصة إكس: "الادعاءات التي تداولتها حسابات دعائية إسرائيلية بأن 'الشخص الذي تعرّض للاعتداء والسطو على أمواله بمنطقة الفاتح في إسطنبول اكتُشِف أنه سائح عربي من السعودية'، عارية من الصحة".

وأكّد المركز في بيانه أن "الشخص الذي تعرّض للسطو هو موظف بأحد أماكن العمل وكان ينقل الأموال إلى مكان عملٍ آخر، والادعاء بكونه سائحاً عربياً عارٍ تماماً من الصحة".

وأضاف المركز الحكومي أن "اثنين من 4 أشخاص يُشتبه بتنفيذهم الهجوم جرى القبض عليهما، وأن القضية حُوِّلت إلى مكتب مكافحة السطو بمديرية الأمن العام"، لافتاً إلى أن الأموال المسروقة أُعيدت بالفعل إلى أصحابها.

وناشد المركز الجميع بعدم الالتفات إلى الادعاءات التي لا أساس لها.