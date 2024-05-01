وأكد أردوغان في رسالة نشرتها دائرة الاتصال بحسابها على منصة إكس، أن TRT التي تتمتع ببنية مؤسسية قوية وفعالة تستغل بكفاءة جميع الفرص الجديدة التي يتطلبها البث الرقمي المعاصر، و"تجعلنا فخورين بالمستوى الذي وصلت إليه في مجال البث".

وأشاد بمواصلة الهيئة ترجمة "قيم بلدنا وتاريخها وثقافتها وقوتها وصوتها للعالم أجمع من خلال هيكلها الديناميكي وخبرتها الإذاعية الرائدة".

وأشار إلى أن الشبكة لا تزال مثالاً يحتذى به في جميع قنواتها، من الأخبار إلى الرياضة، ومن الموسيقا إلى الأفلام الوثائقية، ومن الأطفال إلى الثقافة؛ قائلاً: "إنها مدرسة لهذا القطاع في بلدنا وتلعب دوراً مهماً في تدريب المذيعين التلفزيونيين والإذاعيين ذوي القيمة في هذا المجال".

وأعرب أردوغان عن ثقته في أن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) ستواصل نجاحاتها.

وفي نهاية رسالته هنأ الرئيس جميع العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية بمناسبة ذكرى تأسيسها، قائلاً: "أحييهم بأحر مشاعري القلبية".