وذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث العبرية، مساء الأربعاء: "حاول وزير الخارجية الأمريكي إقناع الإسرائيليين بضرورة التوصل إلى صفقة مع حماس".

وأوضحت أن من الأسباب التي استند إليها بلينكن في محاولة إقناع الإسرائيليين بوقف الحرب "مسألة الشمال"، في إشارة إلى المواجهات على الحدود اللبنانية.

وأضافت القناة: "أبلغ بلينكن المسؤولين الإسرائيليين أنه من دون وقف إطلاق نار في غزة، سيكون من المستحيل التوصل إلى حل في الشمال".

وأشارت إلى أن ما قاله بلينكن للإسرائيليين "قائم على ما خلص إليه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، الذي حاول خلال الشهور الأخيرة التوصل إلى تسوية سياسية بين تل أبيب وحزب الله".

بلينكن عند كرم أبو سالم

وفي سياق متصل، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن جيش بلاده ملتزم عودة مواطنيه المحتجزين بقطاع غزة ومستعد لتنفيذ أي مهام عملياتية في رفح جنوبي القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الطرفان عند معبر كرم أبو سالم على الحدود بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأمس الثلاثاء، بدأ بلينكن زيارة إلى تل أبيب قادماً من الأردن والسعودية، في سابع جولة بالمنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.