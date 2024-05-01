سياسة
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"تمارس الإبادة".. كولومبيا تعلن قطع علاقاتها مع إسرائيل جراء الحرب على غزة
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ابتداء من غد الخميس، جراء الحرب المدمرة على قطاع غزة.
"تمارس الإبادة".. كولومبيا تعلن قطع علاقاتها مع إسرائيل جراء الحرب على غزة
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يعلن قطع بلاده العلاقات مع إسرائيل جراء الحرب على غزة / صورة: Reuters
1 مايو 2024

جاء ذلك عبر كلمة ألقاها الرئيس بيترو خلال احتفال في العاصمة بوغوتا بيوم العمال العالمي الموافق 1 مايو/أيار من كل عام، وفق ما ذكره موقع "كولومبيا ريبورتز" المحلي.

وقال بيترو: "هنا أمامكم، تعلن حكومة التغيير برئاسة رئيس الجمهورية أننا سنقطع غداً (الخميس) العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".

وأرجع بيترو قرار قطع العلاقات إلى "وجود حكومة ورئيس (في إسرائيل) يمارسان الإبادة الجماعية".

وأوضح أن "عصر الإبادة الجماعية وإبادة شعب أمام أعيننا لا يمكن أن يعود.. إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية".

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة إكس، أن قرار كولومبيا قطع العلاقات الدبلوماسية معها على خلفية الحرب في قطاع غزة، يعد بمثابة "مكافأة" لحركة حماس.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم مطالبة محكمة العدل الدولية تل أبيب بتنفيذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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