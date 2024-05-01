جاء ذلك عبر كلمة ألقاها الرئيس بيترو خلال احتفال في العاصمة بوغوتا بيوم العمال العالمي الموافق 1 مايو/أيار من كل عام، وفق ما ذكره موقع "كولومبيا ريبورتز" المحلي.

وقال بيترو: "هنا أمامكم، تعلن حكومة التغيير برئاسة رئيس الجمهورية أننا سنقطع غداً (الخميس) العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".

وأرجع بيترو قرار قطع العلاقات إلى "وجود حكومة ورئيس (في إسرائيل) يمارسان الإبادة الجماعية".

وأوضح أن "عصر الإبادة الجماعية وإبادة شعب أمام أعيننا لا يمكن أن يعود.. إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية".

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة إكس، أن قرار كولومبيا قطع العلاقات الدبلوماسية معها على خلفية الحرب في قطاع غزة، يعد بمثابة "مكافأة" لحركة حماس.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم مطالبة محكمة العدل الدولية تل أبيب بتنفيذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.