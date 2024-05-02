سياسة
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ضغوط داخل الحزب الديمقراطي على بايدن لمنع الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح رفح
تجددت الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، من جانب سياسيين ديمقراطيين لثني الاحتلال الإسرائيلي عن اجتياح رفح. ووقع 57 من الديمقراطيين رسالة تدعو الإدارة إلى اتخاذ كل إجراء ممكن لثني حكومة نتنياهو عن شن هجوم شامل على المدينة.
ضغوط داخل الحزب الديمقراطي على بايدن لمنع الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح رفح
ضغط داخل الحزب الديمقراطي على بايدن لمنع الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح رفح / صورة: AFP
2 مايو 2024

تجددت الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، من جانب سياسيين ديمقراطيين لثني الاحتلال الإسرائيلي عن اجتياح رفح جنوب قطاع غزة.

ووقع 57 من الديمقراطيين البالغ عددهم 212 في مجلس النواب رسالة تدعو الإدارة إلى اتخاذ كل إجراء ممكن لثني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شن هجوم شامل على المدينة القريبة من الحدود المصرية.

وجاء في الرسالة المنشورة يوم الأربعاء "نحثكم على تفعيل القوانين والسياسة القائمة للحجب الفوري لبعض المساعدات العسكرية الهجومية للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك المساعدات الواردة في تشريع تمت المصادقة عليه بالفعل، لمنع هجوم واسع النطاق على رفح".

ويثير دعم إدارة بايدن الواسع لنتنياهو المخاوف داخل الحزب الديمقراطي، في وقت يتأهب فيه بايدن لمنافسة انتخابية صعبة في مواجهة سلفه الجمهوري دونالد ترمب.

وعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء اجتماعا في القدس على مدار ساعتين ونصف مع نتنياهو، وبعد ذلك كررت إسرائيل موقفها بأن عملية رفح ستمضي قدما رغم الموقف الأمريكي وتحذير الأمم المتحدة من أنها ستؤدي إلى "مأساة".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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