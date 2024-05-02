حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس الأربعاء، من حدوث "كارثة" في قطاع غزة، في حال أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح.

جاء ذلك في مقال رأي باسم متحدث اليونيسف جيمس إلدر، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأدان إلدر في المقال استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وقال: "قبل أسابيع قليلة فقط، كان العالم يدين القتل غير المبرر لسبعة من عمال الإغاثة في قافلة للمطبخ المركزي العالمي. لقد كان ذلك حدثاً قاتماً آخر لغزة".

وأضاف إلدر: "وبعد أسبوع، تعرضت سيارة تابعة لليونيسف للقصف مرة أخرى في أثناء محاولتها الوصول إلى من هم في أمس الحاجة للمساعدات".

وأوضح أن "الغضب من الهجمات يتلاشى وسط مآسٍ جديدة" في غزة.

وقال متحدث اليونيسف إنه "خلال العشرين عاماً التي قضيتها مع الأمم المتحدة لم أشاهد قط دماراً مثل ذلك الذي رأيته في مدينتي خان يونس وغزة بالقطاع".

وتابع: "والآن يقال لنا أن نتوقع الشيء نفسه خلال التوغل (المحتمل) في رفح" جنوبي القطاع.

وقال إلدر إنه رأى "مقابر جديدة تمتلئ بالأطفال" في قطاع غزة، محذراً السلطات الإسرائيلية من مغبة توغل آخر يمكن أن يؤدي إلى "مقتل مزيد من المدنيين" في رفح.

وأشار إلى أن المدينة التي زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي سابقاً أنها "آمنة" لجأ إليها نحو 1.5 مليون مدني، قائلاً إن رفح "ستنهار إذا استُهدفت عسكرياً".

وأوضح أن نحو 600 ألف طفل يعيشون في رفح، وأنها أصبحت "موطن أكبر مستشفى متبقٍّ في غزة حالياً"، وهو مستشفى رفح المركزي.

وشدّد إلدر على أن "غزة بحاجة إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق نار لأسباب إنسانية".

وأكد أيضاً "وجوب إطلاق سراح جميع الرهائن، والوصول الآمن وغير المقيد للإغاثة الإنسانية، والمزيد من عمليات العبور لتلك الإغاثة".

وقال إلدر: "جرى تحذير العالم بشأن رفح. ويبقى أن نرى كم من العيون ستبقى أو تُجبر على الإغلاق"، في إشارة إلى أعداد الضحايا المتوقع سقوطها جراء الهجوم المحتمل.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

وازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة الغارات الإسرائيلية في رفح، مع تمسك تل أبيب باجتياح المدينة بزعم مواجهة آخر معاقل حركة "حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود أكثر من مليون نازح فيها.