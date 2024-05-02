اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قرار كولومبيا قطع علاقاتها مع إسرائيل "مكافأة" لحركة "حماس".

وزعم كاتس في منشور على منصة إكس، مساء الأربعاء، أن "رئيس كولومبيا (غوستافو بيترو) وعد بمنح مكافأة لقتلة حماس، واليوم نفذ وعده".

وقال كاتس: "كانت العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا دافئة على الدوام، ولن يتمكن حتى رئيس معادٍ للسامية وممتلئ بالكراهية من تغيير ذلك".

وتابع كاتس في تغريدته: "ستواصل دولة إسرائيل حماية مواطنيها من دون خوف".

حماس ترحب

بالمقابل، رحبت حركة "حماس"، الأربعاء، بإعلان كولومبيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، معتبرة أنه انتصار للقضية الفلسطينية العادلة.

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان: "نثمن عالياً موقف الرئيس بيترو الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل، على ضوء استمرار حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

واعتبرت حماس موقف الرئيس الكولومبي "انتصاراً لتضحيات شعبنا ولقضيته العادلة".

ودعت الحركة دول أمريكا الجنوبية وجميع الدول إلى "قطع علاقاتها الدبلوماسية بشكلٍ كامل" مع إسرائيل، التي وصفتها بـ"الكيان الفاشي المارق الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ويضرب عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية كافة".

"إبادة جماعية"

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، في كلمة خلال احتفال بالعاصمة بوغوتا بيوم العمال العالمي الموافق 1 مايو/أيار من كل عام، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ابتداء من الخميس، جراء الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

وعزا بيترو قرار قطع العلاقات إلى "وجود حكومة ورئيس في إسرائيل يمارسان الإبادة الجماعية".

من جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، إن "كولومبيا هي ثاني دولة في أمريكا الجنوبية تقطع علاقاتها مع إسرائيل بعد بوليفيا، التي قطعت علاقاتها معها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب غاراتها على غزة".

وأضافت: "في اليوم الذي أصدرت فيه بوليفيا إعلانها، قالت كل من كولومبيا وتشيلي إنهما ستستدعيان سفيريهما لدى إسرائيل، وحذت هندوراس حذوهما في غضون أيام".

وتابعت: "كما قطعت بِليز (دولة في شمال أمريكا الوسطى) علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في ذلك الشهر".

112 ألف ضحية

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.