وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أمس الأربعاء، أن عراقجي وغروسي، تبادلا وجهات النظر حول التعاون التقني للوكالة الدولية مع إيران.

وأضاف البيان، أن عراقجي، أكد ضرورة أن تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورها المهني والفني في إطار واجباتها ومسؤولياتها من دون أن تتأثر بالضغوط غير العادلة من بعض الأطراف.

وأطلع الوزير الإيراني ضيفه على المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن التي جرت بوساطة سلطنة عمان.

بدوره، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أهمية استمرار التفاعل والتعاون بين الوكالة وإيران، مشدّداً على أهمية التشاور مع الأطراف الأخرى لخلق أجواء مواتية للمساعدة في حل القضايا القائمة.

ورحّب بالمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، معرباً عن دعم الوكالة لهذه المفاوضات وأن تستمر حتى التوصل إلى نتيجة إيجابية.

روما تستضيف الجولة الثانية من المفاوضات

وبشأن تضارب التصريحات حول مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات، قال التليفزيون الرسمي الإيراني إن سلطنة عمان ستتولى مجدداً دور الوسيط في المحادثات المقررة يوم السبت، في العاصمة الإيطالية روما.

وكان مسؤولون أعلنوا الاثنين الماضي، أن روما ستستضيف المحادثات، إلا أن إيران أصرت على أن المفاوضات ستُستأنف في عمان.

وحتى الآن، لم يعلن المسؤولون الأمريكيون بشكل رسمي عن مكان عقد المحادثات، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجرى اتصالاً الثلاثاء، بسلطان عمان هيثم بن طارق في أثناء زيارته إلى هولندا.

وتزامن إعلان التليفزيون الرسمي، مع موافقة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسمياً على استقالة محمد جواد ظريف الذي شغل منصب المفاوض الرئيسي في الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.

والسبت، استضافت مسقط، أولى جولات محادثات إيران وواشنطن، ولاقت ترحيباً عربياً، فيما وصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبناءة".

وعشية انطلاق جولة المفاوضات الأولى، حذّر البيت الأبيض من "خيارات أمريكية باهظة الثمن" في حال فشل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترمب، يفضل تسوية هذا الملف من خلال محادثات مباشرة مع طهران.

وتتهم الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، بينما تصرّ طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، من بينها توليد الكهرباء.