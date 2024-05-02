أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، الأربعاء، أن بلاده ستستضيف مفاوضات "اتفاق السلام" بين أذربيجان وأرمينيا، في مدينة ألماتي.

ورحب توكاييف، عبر حسابه على منصة إكس، بالتوافق الذي جرى التوصل إليه بين أذربيجان وأرمينيا بشأن إجراء مفاوضات على مستوى وزراء الخارجية بشأن إعداد اتفاق سلام بين البلدين.

وذكر أن المفاوضات ستعقد في مدينة ألماتي بناء على اقتراح الجانب الكازاخستاني، من دون تحديد موعدها.

وقال إن "هذا الاجتماع المهم سيعقد في مدينة ألماتي، ولهذا يحمل رمزية نسبة إلى إعلان ألما-آتا التاريخي الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول1991، الذي يشكل أساس التنمية المستقلة لبلدان رابطة الدول المستقلة (CIS) والمبادئ المتعلقة بتحديد الحدود بين البلدان الأعضاء".

وأكد الرئيس توكاييف أن الاجتماع سيخدم التنفيذ العملي للاتفاقيات الأذربيجانية-الأرمينية، وسيساهم في الترسيخ السريع لسلام قوي وطويل الأمد في جنوب القوقاز.

وخلال زيارته الرسمية لأرمينيا في 15 أبريل/نيسان الماضي، صرح توكاييف أن بلاده تدعم توقيع اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، وأن كازاخستان مستعدة لإجراء مهمة حسن النيات بشأن هذه القضية.

وفي مارس/آذار الفائت، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن يريفان وباكو ستنتقلان إلى خطوات فعلية بشأن ترسيم الحدود بينهما.

وأشار باشينيان، حينها، إلى أن عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان دخلت مرحلة فعلية.

وبيّن أنّ اللجان المعنية سترسم وتقرر النقاط الحدودية لجمهوريتي أرمينيا وأذربيجان.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.