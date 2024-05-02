أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، دعم بلاده الراسخ لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع عقد، الأربعاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي سلطة النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يطالب بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال يلدز: "نؤكد دعمنا الراسخ لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

ودعا المجتمع الدولي إلى مناقشة عاجلة للقضية الفلسطينية عبر الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "ترى تركيا أن استخدام سلطة النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب ألا يعوق الطلبات المشروعة للشعب الفلسطيني، وألا يحول هذا الوضع دون التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأشار يلدز إلى أن فلسطين "حرمت مرة أخرى من أخذ مكانها المستحق في المجتمع الدولي بسبب فيتو أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية)".

وبيّن أن الفيتو "تجاهل الأصوات الإيجابية للدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن وليس إرادة الشعب الفلسطيني فحسب".

وأوضح أن قطاع غزة يشهد "هجوماً بلا رحمة" في الأشهر السبعة الأخيرة، لافتاً إلى أن "قرابة 35 ألف فلسطيني قتلوا، ونزح 1.7 مليون آخرون بسبب عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي خطوة حازمة".

وشدّد على رفض تركيا بشكل "قطعي" أي عملية عسكرية ضد مدينة رفح جنوبي القطاع و"أي محاولة لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه".

وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض "الفيتو" لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

ورغم تصويت 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن، لمصلحة مشروع القرار، بينها روسيا والصين وفرنسا التي تملك سلطة النقض، وامتناع بريطانيا (تملك الفيتو) وسويسرا عن التصويت، كان استخدام واشنطن للفيتو ضد مشروع القرار كافياً لإسقاطه.

وتقدمت فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم كي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن الدولي.

وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.