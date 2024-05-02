سياسة
3 دقيقة قراءة
الجامعات البريطانية تلتحق بالاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة
بدأ طلاب جامعات بريطانية، الأربعاء، احتجاجاتهم المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، على غرار الاحتجاجات التي انطلقت في الجامعات الأمريكية.
الجامعات البريطانية تلتحق بالاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة
مخيم لطلاب جامعة بريستول احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة (المصدر: تواصل اجتماعي) / Others
2 مايو 2024

التحق طلاب جامعات بريطانية، الأربعاء، بالاحتجاجات الطلابية التي انطلقت من الجامعات الأمريكية تنديداً بالحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من نصف عام على غزة.

وعبّر طلاب جامعات "نيوكاسل" و"بريستول" و"وارويك" و"ليدز" و"شيفيلد" و"شيفيلد هالام" البريطانية، عن دعمهم لنظرائهم في البلدان الأخرى عبر التجمع في مناطق مفتوحة ونصب الخيم داخل جامعاتهم.

وقال طلاب مشاركون بالحراك من جامعة مانشستر في رسالة إلكترونية، إنهم لن يغادروا المخيم قبل تلبية أربعة مطالب وهي "قطع العلاقات الأكاديمية مع الجامعة العبرية في القدس وجامعة تل أبيب، والقطع الفوري لجميع استثمارات الجامعة في شركة (BAE Systems) التي تصل إلى حد الشراكة، بالإضافة إلى أي شركة تصنيع أسلحة أخرى. إلى جانب ضرورة وقف أي أبحاث أكاديمية غير أخلاقية، والامتناع عن اتخاذ إجرءات تأديبية ضد الطلاب".

وأعلنت مجموعة تسمى "نيوكاسل للفصل العنصري خارج الحرم الجامعي"، أنها ستقيم خيماً داخل الجامعة وتنظم تجمعات يومية الساعة 19:00 مساء.

كما خيَّم الطلاب في جامعة بريستول للاحتجاج على جامعتهم، التي انتقدوها بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وأقامت مجموعة "تحالف حرم شيفيلد من أجل فلسطين"، المكونة من موظفين وطلاب وخريجين في جامعة شيفيلد وجامعة شيفيلد هالام، خيمة تضامناً مع فلسطين.

وقال متحدث باسم جامعات المملكة المتحدة: "تراقب الجامعات آخر الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات داخل الحرم الجامعي في الولايات المتحدة وكندا. وكما هو الحال مع أي قضية رفيعة المستوى، تعمل الجامعات جاهدة لتحقيق التوازن الصحيح بين ضمان سلامة جميع الطلاب والموظفين، بما في ذلك منع الاعتداء، ودعم حرية التعبير القانوني في الحرم الجامعي. نواصل الاجتماع بانتظام لمناقشة أحدث المواقف مع قادة الجامعة".

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة.

ولاحقاً، اتسع الحراك الطلابي إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات مطالبة بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us