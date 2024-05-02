قال السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز إنه يجب التركيز على الهجمات المستمرة لاحتلال الإسرائيلي على غزة بدلاً من الاهتمام بالاحتجاجات الداعمة لفلسطين في الجامعات الأمريكية.

وانتقد ساندرز في بيان صفحي، الأربعاء، قمع الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية.

وقال: "حان الوقت للتركيز على العنف الشديد في غزة، إذ قتل نحو 34 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 77 ألفاً آخرين، بدلاً من التركيز على العنف الذي نراه في الجامعات الأمريكية".

ونصح الصحفيين بتوجيه عدساتهم بعيداً عن الجامعات والتوجه مباشرة إلى غزة، وعرض الأطفال الذين قتلوا بسبب سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف: "أرونا الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، أرونا الآلام والمآسي هناك"، مشيراً إلى زيادة "معاداة السامية" وكذلك "الإسلاموفوبيا" في الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن تحميل نتنياهو وحكومته مسؤولية العنف لا تعد عداء لليهودية.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد وجورج واشنطن ونيويورك وييل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ونورث كارولينا.

ولاحقاً، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.