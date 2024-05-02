تتواصل الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس والضفة الغربية المحتلة، بوتيرة متصاعدة، تزامناً مع الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان الخميس، ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية منذ مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس، إلى 15 فلسطينياً على الأقل بينهم سيدة من رام الله اعتُقلت رهينةً.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد ارتفعت إلى نحو 8 آلاف و550، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن.

اقتحامات بالقدس

وفي القدس، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، صباح اليوم الخميس، باقتحام أكثر من 80 مستوطناً إسرائيلياً باحات المسجد الأقصى.

كما تحدثت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن اقتحام قوات الاحتلال منطقة طبلاس ببلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة.

وهدمت جرافات الاحتلال "بركسين" وبناية سكنية قيد الإنشاء بالمنطقة، بحجة "البناء من دون ترخيص".

واقتحمت القوات أيضاً، مخيم قلنديا شمال القدس، واعتقلت فلسطينياً فيه، للضغط على نجليه لتسليم نفسيهما، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

مداهمات واعتقالات بالضفة

ومن القدس إلى الضفة الغربية، فقد كثف الاحتلال عملياته العسكرية على نطاق واسع، واعتقل عدداً من الفلسطينيين وخرّب ممتلكاتهم ومنازلهم.

وقالت "وفا" نقلاً عن مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين، عقب مداهمة منزليهما شرق وجنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً بلدة يعبد وقرية جلبون في جنين (شمال)، وشنت فيهما حملة تفتيش واسعة.

أما جنوبي الضفة، فقد اعتقل الاحتلال بمدينة الخليل أسيراً لم يمض على تحريره، سوى 10 أيام.

وتحدثت مصادر محلية عن اقتحام القوات بلدتي دورا ويطا جنوبي الخليل، وداهمت عدداً من المنازل في منطقتَي "عين فارس وخريسا"، وعبثت بمحتوياتها.

وفي بيت أمر شمالاً، داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل والمحال التجارية في منطقة البياضة وعين زعته وحارة بحر وفتشتها وأتلفت محتوياتها، كما وزعت منشورات تهديد وتحريض على الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية بانسحاب قوات الاحتلال، من مخيم الجلزون شمالي رام الله، صباح اليوم، بعد ساعات من اقتحام نفذت خلاله حملة اعتقالات طالت شابين على الأقل.

اقتحامات المستوطنين

ورافق العملية العسكرية التي يقودها الاحتلال ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، اقتحامات نفذها مستوطنون بحماية أمنية.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن نحو 15 مستوطناً هاجموا تجمع عرب المليحات شمال غربي مدينة أريحا، وأطلقوا مواشيهم في أراضي الفلسطينيين، واعتدوا على المساكن.

وأضاف مليحات، أن المستوطنين أفرغوا سبعة صهاريج مياه تعود للفلسطينيين في التجمع.

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة.

وتشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.