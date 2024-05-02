سياسة
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زيادة بـ1.74 مليون.. حرب غزة تتسبب بارتفاع معدل الفقر في فلسطين
قالت الأمم المتحدة، إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ أكثر من نصف عام، تسببت بارتفاع عدد الفقراء في فلسطين. وتوقعت المنظمة مزيداً من ارتفاع منسوب الفقر في حال تواصلت الحرب مدة أكبر.
زيادة بـ1.74 مليون.. حرب غزة تتسبب بارتفاع معدل الفقر في فلسطين
فلسطينيٌّ يجرّ عربة وسط بقايا المنازل المدمّرة في خان يونس / صورة: AFP
2 مايو 2024

تسبّبت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة بارتفاع منسوب الفقر بين الفلسطينيين، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأعلن آخر تحديث الخميس، لتقرير صادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، عن ارتفاع معدل الفقر في فلسطين إلى 58.4%، مع زيادة عدد الفقراء بواقع 1.74 مليون شخص، بعد أكثر من ستة أشهر على اندلاع الحرب على غزة.

وأشار التقرير إلى زيادة معدلات الفقر لدى الشعب الفلسطيني وتراجع الناتج المحلي وزيادة البطالة وتراجع الخدمات التعليمية والصحية بشكل كبير جداً.

وأضاف أن من المتوقع زيادة معدلات الفقر إلى 60.7% في حال استمرار الحرب لتسعة أشهر.

ولفت التقرير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ستة أشهر، بنسبة 25.8%، بما يُقدر بـ7.1 مليار دولار.

وتوقع التقرير استمرار انخفاض الناتج المحلي إلى 26.9% في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية لمدة سبعة أشهر، وإلى 27.9% في ثمانية أشهر، وإلى 29% في حال استمرت تسعة أشهر.

وفي هذا السياق، شدّد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، على أن كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب تُفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين.

وأضاف شتاينر أن هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي بانتهاء الحرب، بل ستمتد إلى الأجيال القادمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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