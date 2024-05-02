سياسة
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أردوغان ينتقد السياسات "المنافقة" لقادة الغرب تجاه الحرب على غزة
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، عن استيائه عما سماه "نفاق قادة الغرب" تجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
أردوغان ينتقد السياسات "المنافقة" لقادة الغرب تجاه الحرب على غزة
كلمة أردوغان أمام أعضاء الاتحاد الدولي للديمقراطيين في المجمع الرئاسي بأنقرة / صورة: AA
2 مايو 2024

جاء ذلك في كلمة خلال استقباله المشاركين في ورشة عمل لتدريب وتعزيز إمكانيات الاتحاد الدولي للديمقراطيين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وذكر أردوغان أن "من يتشدقون بحقوق الإنسان في كل مكان اكتفوا بمشاهدة مقتل 35 ألف فلسطيني بينهم 15 ألف طفل".

وأكد انتقاده للسياسات "المنافقة" التي ينتهجها الحكام الغربيون تجاه "مجازر" إسرائيل في غزة.

وقال أردوغان إن "الحساسية تجاه معاداة السامية لاتظهر للأسف إزاء الهجمات الناجمة عن معاداة الإسلام والعنصرية".

وأضاف أن "إرهاب النازيين الجدد الذي يتغذى على كراهية الأتراك والمسلمين وصل إلى مستويات تهدد حياة مواطنينا وأمنهم وممتلكاتهم".

وأوضح أن "حماية الدولة بنفسها للحركات اليمينية المتطرفة في بعض البلدان الأوروبية تعد كارثة حقيقية وعاراً وفضيحة للديمقراطيات الغربية".

وتابع أردوغان قائلاً: "ليس من الصدفة أن تتصاعد الحملات التي تستهدفني أنا وبلدي فهي تستهدف إسكاتنا".

وأردف: "أذكّر من يستهدفني وبلدي بأنه لا يمكنهم تحقيق مرادهم من خلال وصم تركيا بمعاداة السامية".

وأكد أنه "مثلما نعارض كل أشكال معاداة الإسلام والأجانب والعنصرية الثقافية، فإننا نرفض بالمثل معاداة السامية".

وشدد أردوغان على أن تركيا "لم تتبنَّ موقفاً شجاعاً ضد معاداة الإسلام والأجانب فحسب، وإنما أيضاً في حرب غزة المستمرة منذ 7 أشهر".

وأضاف: "أبقينا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بغزة في صدارة الأجندة (الدولية) ونواصل التمسك بهذا الموقف رغم ضغوط اللوبي الصهيوني العالمي".

وأكد أن "مصالح إسرائيل ترسم حدود الديمقراطية الغربية، وكل ما يمس مصالحها هو معادٍ للديمقراطية ومعادٍ للسامية في نظرهم".

وذكر أردوغان أنه "لم يُبدِ أي زعيم غربي رد فعل على المشاهد الوحشية (في غزة) باستثناء قلة من ذوي الضمائر الحية، ولم يخرج صاحب قلب شجاع ليقول لإسرائيل كفى".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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