وذكرت إذاعة جيش الاحتلال: "جرى رصد 4 عمليات إطلاق لصواريخ باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في هاردوف (مزارع شبعا اللبنانية)".

وأضافت: "جرى اعتراض 3 صواريخ، وسقوط الرابع في منطقة مفتوحة.. لم تقع إصابات أو أضرار حتى الساعة 14:20 "ت.غ".

وقال بيان لحزب الله اللبناني إنه مقاتليه "استهدفوا عند الساعة 3:00 ‏من بعد ظهر يوم الخميس، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

وأورد في بيان آخر: "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 3:45 ‏من بعد ظهر يوم الخميس، موقع السماقة في تلال كفر شوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن جيش الاحتلال أنه شن غارتين على ما قال إنهما "مبنيَين عسكريَين" لحزب الله في منطقتي شبعا ومركبا جنوب لبنان.

وقال، في بيان، إن "طائرات حربية أغارت الخميس على مبنى عسكري لحزب الله كان فيه مسلح بمنطقة مركبا".

وتحتل إسرائيل منذ عقود مناطق لبنانية في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في لبنان.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 112 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.