سياسة
3 دقيقة قراءة
الآلية المشتركة مع فنلندا والسويد.. دعم كامل لجهود تركيا في مكافحة الإرهاب
أكّد الاجتماع السادس المنعقد للآلية الدائمة المشتركة بين تركيا وفنلندا والسويد في إطار المذكرة الثلاثية الموقّعة في 28 يونيو/حزيران 2022، الدعم الكامل للجهود التركية في مكافحة الإرهاب.
الآلية المشتركة مع فنلندا والسويد.. دعم كامل لجهود تركيا في مكافحة الإرهاب
الاجتماع السادس للآلية الدائمة المشتركة بين تركيا وفنلندا والسويد يؤكد الدعم الكامل للجهود التركية في مكافحة الإرهاب / صورة: AA
2 مايو 2024

وعُقِد اليوم الخميس الاجتماع السادس الذي يحمل أهمية خاصة لكونه الأول بعد انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وفقاً لبيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وترأس الوفد التركي في الاجتماع كبير مستشاري الرئيس أردوغان لشؤون السياسة الخارجية والأمن، السفير عاكف تشاغطاي كيليتش، وضم الوفد نائب وزير الخارجية براق أقجابار ونائب وزير العدل خورشيد يلدرم، وممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والعدل وجهاز الاستخبارات.

وترأس الوفد الفنلندي السكرتير الأول لوزارة الخارجية يوكا سالوفارا ومستشار رئيس الوزراء للأمن القومي هنريك لاندرهولم، كما ضمّ الوفد السويدي ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية والاستخبارات.

وأُجريت خلال الاجتماع، تقييمات شاملة للوضع الراهن فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المذكورة في المذكرة الثلاثية مع متابعة الخطوات التي اتُّخِذت في هذا الإطار. كما أكّد وفدا فنلندا والسويد أن الآلية المشتركة ساعدت بلديهما على فهم حساسيات تركيا وتوقعاتها بشكل أفضل، بخاصة في ملف مكافحة الإرهاب.

وشدد وفدا فنلندا والسويد على التضامن والتعاون الكاملين مع تركيا في حربها ضد جميع أشكال ومظاهر الإرهاب وفقاً لما ورد بالمذكرة الثلاثية، متعهدين بتقديم الدعم لتركيا في مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية بما فيها PKK وتنظيم غولن.

واتفقت الدول الثلاث على تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية على كافة المستويات لبحث القضايا المدرجة ضمن نطاق الآلية، كما اتفقت على عقد الاجتماع المقبل للآلية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وخلال الاجتماع واللقاءات الثنائية، تم تبادل وجهات النظر حول البنية الأمنية الأوروبية وقمة الناتو المزمعة في واشنطن، والحرب الروسية الأوكرانية والوضع في قطاع غزة، والاعتداءات البشعة التي طالت القرآن الكريم مؤخرا في أوروبا، وفق البيان ذاته.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، على هامش قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد. ووفقاً للمذكرة، تعهّدت السويد وفنلندا بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وفي مارس/آذار 2023 انضمت فنلندا رسمياً إلى حلف الناتو قبل أن تنضم السويد بعد ذلك التاريخ بنحو عام إلى الحلف، بعد موافقة البرلمان التركي على الطلبين اللذين تقدم بهما البلدان، في إطار المذكرة الثلاثية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us