وحسب بيان للحركة، أكد هنية بعد اتصال هاتفي مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل "الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار".

وثمّن رئيس الحركة الدور الذي تلعبه قطر في الوساطة، وأكد الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخراً.

واتفق الطرفان على استكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر "بما يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان عليه".

وأشار البيان إلى أن وفداً من حماس سيزور مصر "في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان".

وفي بيان آخر، قالت حماس إن هنية أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، وبحثا آخر تطورات المفاوضات بشأن "وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.