سياسة
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صور | طلاب جامعة البوسفور يساندون نظراءهم الأمريكيين الداعمين لفلسطين
نظّم طلاب من فريق "الدراسات الإسلامية" بجامعة البوسفور (BİSAK) في إسطنبول اليوم الخميس، وقفة داعمة للطلاب الأمريكيين المنتفضين احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
صور | طلاب جامعة البوسفور يساندون نظراءهم الأمريكيين الداعمين لفلسطين
المشاركون في الوقفة حملوا لافتات كُتبت عليها شعارات باللغات التركية والعربية والإنجليزية وبالونات بألوان العلم الفلسطيني / صورة: AA
2 مايو 2024

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات كُتبت عليها شعارات باللغات التركية والعربية والإنجليزية وبالونات بألوان العلم الفلسطيني. وعقب بدء الفاعلية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أُلقيت على مسامع الحاضرين بيانات باللغات الثلاث المذكورة.

وقال الطالب مصطفى أوجاك، أحد قارئي البيانات، إن "الظلم الذي تمارسه إسرائيل في فلسطين منذ سنوات يتواصل بشكل متزايد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم ردود الفعل العالمية الغاضبة"، مضيفاً للأناضول أن "إسرائيل قتلت بوحشية أكثر من 35 ألف شخص، وتخطط الآن لمذبحة جديدة بدعم من الولايات المتحدة في رفح حيث نحو 1.5 مليون فلسطيني".

وأكّد أوجاك أنهم باعتبارهم طلاب بجامعة البوسفور يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أنهم "اليوم يقفون هنا دعماً للطلاب والأكاديميين الذين يتعرضون للعنف في الولايات المتحدة بسبب رد فعلهم الغاضب على قمع الشعب الفلسطيني".

وتابع: "إننا بجانب الطلاب والأكاديميين الذين خرجوا (في الجامعات الأمريكية) احتجاجاً على الإبادة الجماعية وداعميها.. ندعو الله عز وجل أن تنتهي الجريمة ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني العزيز في أقرب وقت وأن ينال الظالمون الصهاينة عقابهم".

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل. وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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