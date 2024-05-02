والطبيب عدنان البرش هو رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، واعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي رفقة كوادر صحية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن "جريمة قتل الطبيب عدنان البرش، في سجون الاحتلال (الإسرائيلي) رفعت حصيلة شهداء القطاع الصحي في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 496".

وأضافت أن حصيلة مصابي القطاع الصحي وصلت إلى 1500 جريح، بالإضافة إلى 309 أسرى.

وأشارت إلى أن "قتل الطبيب البرش، لن يكون الجريمة الأخيرة في ظل تكتيم كامل لحالة الأسرى في السجون، خصوصاً من اعتُقلوا من قطاع غزة".

ودعت الوزارة "المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والحقوقية للتدخل وحماية الأسرى في السجون من التعذيب والإرهاب والقتل".

ومن جهتها، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد البرش داخل السجون الإسرائيلية، ووصفت الواقعة بأنها "جريمة"، وقالت في بيان مقتضب مساء الخميس، إن "قتل الطبيب عدنان البرش في سجون الاحتلال جريمة".

وطالبت "صحة غزة"، المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والحقوقية بـ"التدخل وزيارة الأسرى وحمايتهم في السجون من التعذيب والإرهاب والقتل، وإطلاق سراحهم".

وأوضحت أن استشهاد البرش، رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وقع "تحت التعذيب داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي".

وأشارت "صحة غزة"، إلى أنه جرى اعتقال البرش "برفقة ثلة من الكوادر الصحية وهم على رأس عملهم خلال العدوان".

وفي وقت سابق الخميس، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان: "استشهاد مواطنَين من معتقلي غزة في السجون الإسرائيلية".

وأفاد بأن "الشهيدين هما الطبيب عدنان أحمد عطية البرش (50 عاماً) من جباليا شمال غزة، وإسماعيل عبد الباري رجب خضر (33 عاماً)".

وأوضح النادي أن البرش استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء بغزة، اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2023، حين كان في مستشفى العودة (شمال) إلى جانب مجموعة أطباء.

وتابع: "ووفقاً للمعلومات المتوفرة والتي أُبلغت فيها الشؤون المدنية الفلسطينية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي)، فقد استشهد البرش في سجن عوفر في تاريخ 19 أبريل/نيسان الماضي، وما يزال جثمانه محتجزاً".

ومنذ اجتياحه القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، أفرج لاحقاً عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".