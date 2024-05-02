سياسة
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برلمان تركيا يدين بشدة قرار الجمعية الفرنسية بشأن الآشوريين والكلدان
اعتمدت الجمعية العامة للبرلمان التركي اليوم الخميس، بياناً يدين قرار الجمعية الوطنية الفرنسية المتعلق بالآشوريين والكلدان، والذي يفتقر إلى الأسس القانونية والتاريخية.
برلمان تركيا يدين بشدة قرار الجمعية الفرنسية بشأن الآشوريين والكلدان
الجمعية العامة للبرلمان التركي / Others
2 مايو 2024

وذكر البيان الذي حمل توقيع رئيس البرلمان نعمان قورتولموش: "إننا نأسف وندين بشدة القرار المتعلق بالآشوريين والكلدان، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية في 29 أبريل/نيسان 2024، ويفتقر إلى الأسس القانونية والتاريخية ويقوم على الأحكام المسبقة".

وأكد أن "المزاعم الفرنسية باطلة ولا أساس لها، وتنم عن موقف عدائي تجاه تركيا ممن لا يستطيعون مواجهة ماضيهم الاستعماري والدموي".

وأضاف: "نرفض بأشد العبارات أي تشويه للتاريخ بدوافع سياسية، وينبغي للبرلمانات أن تعزز الصداقة والتعاون بين الدول والشعوب، بدل استخلاص العداء من التاريخ، وأن تسعى جاهدة لإيجاد عالم أكثر سلماً للأجيال الحالية والمستقبلية".

وتابع البيان: "ليس من مهام البرلمانات اتخاذ قرارات بشأن تاريخ الدول الأخرى أو محاولة الحكم على الدول الأخرى، ولا يمكن للبرلمانات أن تحل مكان المؤرخين والقضاة".

وأردف: "ندين بأشد العبارات هذا القرار الخبيث وغير العادل وغير القانوني، وندعو الجمعية الوطنية الفرنسية والسلطات الأخرى إلى التصرف وفقاً للقانون الدولي وبروح الصداقة والتحالف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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