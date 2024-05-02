وقالت الوزارة في بيان، إنه تَقرَّر "وقف معاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات".

وأضافت: "تركيا ستنفّذ هذه الإجراءات الجديدة بصرامة وحسم حتى تسمح إسرائيل بتدفق غير منقطع وكافٍ للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة التجارة التركية تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل، منها حديد الإنشاءات، والفولاذ المسطح، والرخام والسيراميك، واشترطت وقف إطلاق النار بقطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بلا انقطاع.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل. وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فوراً، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.