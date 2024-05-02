سياسة
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المرحلة الثانية.. تركيا تقرّر وقف تصدير واستيراد جميع المنتجات مع إسرائيل
أعلنت وزارة التجارة التركية اليوم الخميس، أن تركيا وقفت جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل اعتباراً من اليوم، مشيرة إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية، بخاصة قطاع غزة.
المرحلة الثانية.. تركيا تقرّر وقف تصدير واستيراد جميع المنتجات مع إسرائيل
وزارة التجارة التركية تعلن أن وقف جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل اعتباراً من اليوم الخميس / صورة: AA
2 مايو 2024

وقالت الوزارة في بيان، إنه تَقرَّر "وقف معاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات".

وأضافت: "تركيا ستنفّذ هذه الإجراءات الجديدة بصرامة وحسم حتى تسمح إسرائيل بتدفق غير منقطع وكافٍ للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة التجارة التركية تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل، منها حديد الإنشاءات، والفولاذ المسطح، والرخام والسيراميك، واشترطت وقف إطلاق النار بقطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بلا انقطاع.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل. وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فوراً، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي
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