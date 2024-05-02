سياسة
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وزير الدفاع التركي: غيّرنا استراتيجيتنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الخميس، إن تركيا غيّرت استراتيجيتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتبنّت مبدأ تدمير الإرهابيين في أوكارهم أينما كانوا.
وزير الدفاع التركي: غيّرنا استراتيجيتنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية
وزير الدفاع التركي: غيّرنا استراتيجيتنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية / صورة: AA
2 مايو 2024

وأوضح غولر في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن تنظيم "PKK" الإرهابي متمركز في شمال العراق منذ سنوات طويلة، وأنه ينفذ عملياته الإرهابية انطلاقاً من تلك المنطقة.

ولفت إلى أن قوات الأمن التركية متواجدة في شمال العراق منذ نحو 6 أعوام، وأن التنظيم الإرهابي اضطر إلى مغادرة العديد من الأماكن التي كان يتواجد فيها بشمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ "PKK" الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

وفي 15 مارس/ آذار الماضي، احتضنت بغداد قمة أمنية بين تركيا والعراق، تمخضت عن إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.

وفي البيان المشت رك الصادر عن القمة، رحبت تركيا بقرار مجلس الأمن القومي العراقي، بشأن اعتبار "PKK" الإرهابي تنظيماً محظوراً في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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