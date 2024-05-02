سياسة
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انطلاق فعاليات مهرجان إسطنبول للفن الرقمي بنسخته الرابعة
انطلقت يوم الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من "مهرجان إسطنبول للفن الرقمي" في مركز أتاتورك الثقافي، بدعم من وزارة الثقافة والسياحة التركية.
انطلاق فعاليات مهرجان إسطنبول للفن الرقمي بنسخته الرابعة
انطلاق فعاليات مهرجان إسطنبول للفن الرقمي بنسخته الرابعة / صورة: digitalartfesti
2 مايو 2024

ويشارك في المهرجان شخصيات فنية تركية وأجنبية تحظى بشهرة عالمية في مجال الفنون الرقمية.

وقالت مديرة المهرجان، الدكتورة نبات جاراخانوفا، في كلمة لها أمام المشاركين، إن وزارة الثقافة والسياحة التركية تدعم المهرجان السنوي منذ عام 2018، مقدمة شكرها للوزارة والجهات الراعية والقائمين على مركز أتاتورك الثقافي.

وأشارت جاراخانوفا، إلى أن القائمين على المهرجان يزرعون شتلات كل عام نيابة عن الفنانين والجهات الراعية بهدف مكافحة هدر الطاقة.

بدوره، أعرب نائب وزير الثقافة والسياحة التركي باطوهان مومجو، عن بالغ سعادته لاستضافة أسماء فنية لها وزنها في مجال الفنون الرقمية.

من جانبه، ذكر مسؤول قسم الأزياء في المهرجان نيازي أردوغان، أن المهرجان يشهد هذا العام لأول مرة تنظيم فعالية عن الموضة.

أما المنسقة الموسيقية للمهرجان جولي والش، فذكرت أن 21 فنانا من كولومبيا وتايوان وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وتركيا، يشاركون هذا العام في المهرجان بأعمال عبر الواقع الافتراضي.

من جانبه أشار مسؤول الألعاب في المهرجان رحيم أونلو، إلى أن المهرجان سيتيح للزوار فرصة الحصول على تجارب تفاعلية مختلفة باستخدام ألعاب الفيديو وتقنيات الواقع الافتراضي.

ويقام المهرجان هذا العام تحت شعار "ابحث عن الواقع"، وسيشهد عرض أعمال 55 فنانا، برفقة 4 أمناء.

كما سيشهد المهرجان ورش عمل للأطفال والشباب ولوحات وعروض مرئية وصوتية.

ويعتبر المهرجان أول مهرجان للفن الرقمي والوحيد في تركيا، وتستمر فعالياته حتى الأحد المقبل.

وسيكون المهرجان مفتوحا ومجانيا للجميع، وسيشهد العديد من العروض الصوتية والمرئية والفعاليات الموسيقية والألعاب والسينما والأزياء، بالإضافة إلى أعمال التناغم التكنولوجي، وورشة التحول الرقمي، وورشة جماليات الآلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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