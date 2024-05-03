وقالت الوكالة إن "العدو الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق".

وأضافت: "أسفر العدوان عن إصابة 8 عسكريين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية"، من دون توضيح طبيعة الموقع المستهدف، أو تقديم أي تفاصيل أخرى.

في السياق، أفادت مواقع محلية بسماع أصوات انفجارات في محيط دمشق، مشيرة إلى أن غارة جوية استهدفت نقطة عسكرية بالقرب من الجسر الخامس على طريق مطار دمشق الدولي.

ونقل إعلام روسي عن مصادر غير رسمية أن القصف الإسرائيلي استهدف نقطة عسكرية فيها وجود إيراني بمحيط منطقة نجها بريف دمشق، مشيراً إلى سقوط عدد من الإصابات نتيجة للانفجارات التي طالت المنطقة المستهدفة.

وتشنُّ إسرائيل هجمات بين الحين والآخر على جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري، منذ بدء الحرب الداخلية في البلاد عام 2011.