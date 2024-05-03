سياسة
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إسرائيل تقصف موقعاً أمنياً بريف دمشق والنظام السوري يقر بوقوع إصابات
أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إصابة 8 عسكريين، مساء أمس الخميس، جراء قصف جوي إسرائيلي بمحيط العاصمة دمشق.
إسرائيل تقصف موقعاً أمنياً بريف دمشق والنظام السوري يقر بوقوع إصابات
قصف إسرائيلي على سوريا- أرشيفية/ صورة: وكالة أنباء النظام السوري (سانا)
3 مايو 2024

وقالت الوكالة إن "العدو الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق".

وأضافت: "أسفر العدوان عن إصابة 8 عسكريين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية"، من دون توضيح طبيعة الموقع المستهدف، أو تقديم أي تفاصيل أخرى.

في السياق، أفادت مواقع محلية بسماع أصوات انفجارات في محيط دمشق، مشيرة إلى أن غارة جوية استهدفت نقطة عسكرية بالقرب من الجسر الخامس على طريق مطار دمشق الدولي.

ونقل إعلام روسي عن مصادر غير رسمية أن القصف الإسرائيلي استهدف نقطة عسكرية فيها وجود إيراني بمحيط منطقة نجها بريف دمشق، مشيراً إلى سقوط عدد من الإصابات نتيجة للانفجارات التي طالت المنطقة المستهدفة.

وتشنُّ إسرائيل هجمات بين الحين والآخر على جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري، منذ بدء الحرب الداخلية في البلاد عام 2011.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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